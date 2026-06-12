Polémica en As Pontes (A Coruña) por una terraza junto a una capilla: exigen la marcha del sacerdote

Empezó hace más de dos meses como una disputa urbanística por la instalación de una terraza en un lateral de la capilla del Carmen, en el municipio coruñés de As Pontes, y ha terminado por convertirse en un conflicto vecinal y eclesial.

A la polémica por la falta de permisos de la estructura hostelera se suma ahora una recogida de firmas en Change.org que pide el relevo del párroco Juan Pablo Alonso Rolle, con más de 400 apoyos.

"Los vecinos llevamos tiempo viendo con inquietud actuaciones del cura que entendemos que vulneran la legalidad y alteran la convivencia", reza el texto de la petición, que solicita "una investigación a fondo" y "medidas para designar a un nuevo sacerdote". La campaña no menciona directamente la terraza, sino una supuesta implicación del religioso en acciones irregulares.

Alonso Rolle califica la iniciativa como una ofensiva de "una minoría ruidosa" y una "campaña de difamación". "Usan perfiles falsos y difunden mentiras sobre mi vida privada. Es un daño moral perverso", sostiene el párroco, quien admite que su familia está sufriendo, pero rechaza rotundamente pedir el traslado.

"La parroquia es maravillosa, tenemos dos seminaristas, un diácono y Cáritas funciona bien", añade el religioso que es natural de la localidad costera de Cariño, y que además tiene encomendadas desde la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol de otras parroquias y también localidades, como la vecina de As Somozas.

Instalación de una terraza

El origen del enfrentamiento es una terraza de un local de hostelería situado en frente de la capilla del Carmen, en pleno casco urbano de As Pontes, y a la que los devotos de la localidad tienen gran devoción. La instalación portátil invade, según el sacerdote, un área de "dominio de dotación religiosa" con protección especial.

El Concello, donde es alcalde Valentín González Formoso, reconoció en su día que el hostelero colocó las sillas y mesas sin licencia y le instó a retirarlas, pero trascurridos más de sesenta días, el mobiliario permanece en el sitio.

Ante la falta de avances, el delegado de Patrimonio de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Santiago Vega, inspeccionó la zona y abrió un expediente contra la instalación. Además, se ha presentado una demanda civil que empezará por una conciliación. "Estamos a la espera de la citación. Yo no tengo potestad para dar permiso, son los servicios jurídicos del obispado los que llevan el caso", reitera el párroco.

En cuanto a las fiestas patronales, programadas para mediados de julio, el párroco admite que la terraza, al cortar el paso del atrio, podría condicionar el desarrollo normal de los actos, pero niega rotundamente que se vayan a suspender los oficios religiosos ni las novenas a la Virgen del Carmen, pese a que algunos vecinos habían especulado con esa posibilidad.

El conflicto, enquistado y en capítulos sucesivos, mantiene en vilo a la localidad mientras la justicia civil y la vía eclesiástica avanzan a ritmos distintos. Por ahora, la terraza sigue en pie y el cura, en su puesto.