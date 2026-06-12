Ferrol quiere ser distinguida como ciudad 'Amiga de la Infancia' por Unicef

Ferrol da un paso para solicitar el inicio de los trámites para la obtención de la condición de Entidad Local Candidata al Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción impulsada por Unicef España que reconoce el compromiso de los municipios con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En esta sesión extraordinaria participaron más de 60 alumnos y alumnas, de entre 10 y 15 años, procedentes del IES Sofía Casanova, CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, CEIP Ledicia, Colegio Belén y CEE Terra de Ferrol. Los participantes representaron también al alumnado del IES Catabois y del Colegio Ludy, que no pudo asistir por coincidir la sesión con otras actividades programadas, pero que contribuyó igualmente con sus aportaciones en los talleres previos para la elaboración del Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia.

La voz de los más jóvenes

Adriana, Paula, Lois, Jimena, Keila, Sara, Miranda y Duna, en representación del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, fueron las encargadas de trasladar al Pleno las reflexiones, propuestas y reivindicaciones recogidas entre el alumnado de los centros participantes.

En sus intervenciones destacaron la importancia de contar con espacios en los que la infancia y la adolescencia puedan expresar libremente sus opiniones y ser escuchadas en las decisiones que les afectan. "Aunque no tenemos ni voz ni voto en los órganos de decisión, también tenemos opinión y queremos participar en las cuestiones que forman parte de nuestra vida diaria", señalaron.

Las representantes mostraron también su satisfacción por poder formar parte de este proceso participativo y por comprobar que sus aportaciones serán tenidas en cuenta. En este sentido, destacaron que la visión de los niños, niñas y adolescentes puede contribuir de manera significativa a la mejora de la ciudad, favoreciendo que Ferrol sea un lugar más cómodo, seguro e inclusivo para toda la infancia.

Entre sus deseos para el futuro, manifestaron la voluntad de construir una ciudad en la que la infancia y la adolescencia tengan una mayor presencia en la vida pública, que reconozca y acoja la diversidad y las necesidades reales de los más jóvenes y que continúe avanzando hacia un modelo de ciudad más segura, amable y adaptada a sus necesidades.

Sus intervenciones concluyeron con un mensaje de compromiso y colaboración: "Aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis", ofreciéndose a seguir participando activamente en la construcción de un Ferrol mejor para todos y todas.

El futuro de Ferrol

Por su parte, la concejala de Mujer, Igualdad e Infancia, Elvira Miramontes, afirmó que "hoy es un día importante para Ferrol, porque la propuesta que traemos a este Pleno va mucho más allá de un simple trámite administrativo". La edil destacó que "el hecho de que un Pleno municipal escuche la voz de la infancia y la adolescencia no es un gesto simbólico, sino una muestra real de compromiso con su participación y con sus derechos; es, precisamente, lo que debe hacer una Ciudad Amiga de la Infancia".

Para concluir, el alcalde, José Manuel Rey Varela, felicitó a los alumnos y al profesorado por el trabajo realizado y los animó a "seguir trabajando juntos por la ciudad»" al tiempo que avanzó que "vuestra voz es muy importante para nosotros porque sois el futuro de Ferrol".