Buscan a Bruno González, vecino de Narón (A Coruña) y asesor del Gobierno municipal

Protección Civil de Narón ha difundido un aviso para solicitar la colaboración ciudadana en la localización de Bruno González Mouriz, asesor del Gobierno municipal de Narón, cuyo paradero se desconoce desde la noche del pasado viernes 5 de junio.

En el cartel compartido por la agrupación se indica que González Mouriz conduce un Opel Corsa gris marengo con matrícula 3403 LLG. Tiene 43 años, es de complexión delgada, estatura media, pelo canoso y utiliza gafas.

Asimismo, se solicita que cualquier persona que disponga de información contacte con el 112, la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

El desaparecido es conocido en la localidad, ya que es uno de los asesores del gobierno municipal de Terra Galega, además de ser colaborador en varias entidades del municipio.

Según informa Europa Press, este sábado tenía previsto acudir a varios de sus compromisos, pero no lo hizo. La difusión del aviso también ha llegado a las redes sociales de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que compartió en su cuenta de Instagram el cartel publicado por Protección Civil para ayudar a dar con el desaparecido.