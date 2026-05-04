Ferrol urbanizará el barrio de Canido con la expropiación de tres parcelas

El barrio de Canido avanza en su urbanización con la expropiación de tres parcelas entre las calles de Alonso López y Muíño do Vento. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el proyecto por el cual la concellería de Urbanismo ha encargado su redacción, paso previo a los trabajos.

Después de la reunión, el alcalde José Manuel Rey Varela resaltó que con esta actuación "damos cumprimento a outra demanda histórica dos veciños do barrio e a un compromiso que asumimos no proxecto de cidade en marcha".

La intervención abarca 169 metros cuadrados, afectando a tres parcelas situadas en suelo urbano consolidado cualificadas como sistema local viario.

Las personas afectadas por la expropiación recibirán un total de 60.569,80 euros. En la primera parcela, de 122 metros cuadrados, el valor estimado es de 56.812,78 euros, mientras que la segunda, de 26 metros cuadrados, tendrá una indemnización de 2.078,35 euros y la tercera, de 21 metros cuadrados, la tendrá de 1.678,67 euros.

La aprobación del proyecto se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el tablón de anuncios municipal. Posteriormente entrará en marcha la siguiente fase con la redacción del proyecto de demolición y de urbanización.