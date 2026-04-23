Investigan a un conductor de Fene (A Coruña) por conducir a más de 140 kilómetros por hora

La Guardia Civil está investigando a un conductor de Fene por circular a 141 kilómetros por hora en un tramo delimitado a 50 kilómetros por hora.

La infracción se produjo en la noche del pasado 17 de abril sobre las 0:19 horas, mientras el Instituto Armado llevaba a cabo una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los agentes localizaron al conductor en un punto de verificación de velocidad del kilómetro 4,3 de la carretera FE-14. Ahí, la Guardia Civil constató que el conductor superaba los 140 kilómetros por hora. Tras interceptar el vehículo, los agentes identificaron al infractor, un joven de 26 años.

Las diligencias instruidas por el supuesto delito contra la seguridad vial han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol.