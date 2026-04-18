El Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama que el Plan Galicia de Renfe incluya mejoras para la comarca

El Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra, Eume y Ortegal ha reclamado que el denominado Plan Galicia de Renfe incorpore mejoras ferroviarias para estas comarcas, en un contexto en el que la compañía ha presentado nuevas medidas centradas en reforzar el eje atlántico entre A Coruña, Santiago y Vigo.

El colectivo considera positivo cualquier decisión orientada a reforzar el transporte ferroviario público, aunque advierte de que este tipo de actuaciones no deben dejar fuera a otras zonas del territorio gallego, que, según denuncian, sufren una situación de desventaja en materia de inversiones estatales.

En este sentido, el Foro lamenta que en la reciente visita del presidente de Renfe a Galicia no se hayan abordado las mejoras que consideran "necesarias e impostergables" para las conexiones ferroviarias de Ferrol con A Coruña y con Ribadeo, así como la conexión con el Corredor Atlántico.

El colectivo insiste en que estas demandas incluyen el incremento de frecuencias y la adaptación de horarios en las líneas con origen y destino en Ferrol, una propuesta que, según indican, ya ha sido trasladada a la dirección territorial de Renfe en Galicia y que permanece pendiente de debate.

Asimismo, reclaman que estas mejoras sean incorporadas de forma expresa en el Plan Galicia de la operadora ferroviaria, con el objetivo de dar respuesta a una reivindicación sostenida por la ciudadanía de las comarcas afectadas.

El Foro Cidadán también hace un llamamiento a instituciones, formaciones políticas y entidades sociales de Ferrolterra, Eume y Ortegal para que trasladen esta petición a la presidencia de Renfe, subrayando la importancia de una respuesta coordinada para avanzar en la mejora del servicio ferroviario en la zona.