Comienza la IV Fiesta del Marisco de Ferrol: cita clave de la Semana Santa

La IV Fiesta del Marisco de Ferrol abrió este viernes sus puertas, consolidándose como una de las citas gastronómicas destacadas de la Semana Santa en Galicia. El evento, que se prolongará hasta el 5 de abril, reúne en la ciudad naval una amplia muestra de productos del mar, poniendo en valor la calidad del sector pesquero gallego.

Durante estos días, la celebración convierte a Ferrol en un escaparate de la excelencia de los productos de la ría, al tiempo que contribuye a dinamizar la economía local y atraer visitantes. La programación combina la oferta gastronómica con actividades culturales y divulgativas dirigidas a todos los públicos.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó en el acto inaugural y destacó la importancia de este tipo de iniciativas como impulso al sector marítimo-pesquero. Según señaló, eventos como este ayudan a visibilizar “un sector esencial” para el desarrollo de las localidades costeras, tanto por su capacidad para generar empleo como por su papel en la fijación de población en el litoral.

Asimismo, subrayó el reconocimiento de los productos del mar gallegos en los mercados nacionales e internacionales, e incidió en la necesidad de seguir fomentando su consumo. En esta línea, recordó el compromiso de la Xunta con políticas orientadas a la sostenibilidad de los recursos, la modernización del sector y la mejora de la competitividad de toda la cadena mar-industria.