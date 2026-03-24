Ferrol lanza una guía turística para disfrutar de la Semana Santa 2026 con todo el programa

El Concello de Ferrol acaba de lanzar la nueva guía turística de Semana Santa Ferrol 2026, que recoge todo el programa de esta festividad en la ciudad, incluyendo visitas guiadas, procesiones, oferta cultural en museos y exposiciones y rutas por las playas, entre otras actividades.

La guía se encuentra disponible para su consulta en la página web municipal. A partir de este viernes, también podrá recogerse en las oficinas de turismo de la plaza de España y en el puerto. La concejala de Turismo, Maica García, presentó este martes la publicación que recoge tanto las actividades turísticas y de ocio como la programación paralela a las procesiones, y de la que se han editado un total de 7.000 ejemplares, con versiones en castellano, gallego e inglés.

Vuelven las visitas guiadas

Las visitas guiadas volverán a mostrar enclaves desconocidos para muchos ferrolanos y visitantes. Así, se podrá volver a entrar en el Arsenal Militar los días 2, 3, 4 y 5 de abril para descubrir lo que hay detrás de la muralla, los edificios históricos y el puerto de la Ilustración. El recorrido se realizará a pie y en autobús.

En las mismas fechas, será posible también visitar Navantia, con un recorrido en autobús por las inmensas instalaciones de los astilleros donde se fabrican los buques más modernos del mundo.

Los días 2 y 5 regresa la visita guiada de Ferrol Secreto para recorrer a pie los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello, donde veremos auténticas joyas modernistas y tradiciones como la Semana Santa. También habrá visitas programadas al cuartel de Dolores, que acaba de cumplir 250 años y que es el cuartel más antiguo de España en funcionamiento (día 5); al castillo de San Felipe (los días 2, 3 y 4), una cita imprescindible para quienes deseen conocer más a fondo una de las joyas patrimoniales de Ferrol; y al Palacio de Capitanía, construido hace más de dos siglos (día 3).

Para todas estas visitas es imprescindible inscribirse previamente, bien a través de la web https://ferrolguias.com o en info@ferrolguias.com

Rutas por las playas y miradores

La ría de Ferrol es otro de los entornos a explorar, y todo aquel que lo desee podrá hacerlo a través de rutas por playas y miradores (cita previa 24 horas llamando a los teléfonos 622 630 985 / 620 303 377 o inscripción en galiforniatourbeach@gmail.com).

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Museos y exposiciones

El visitante podrá sumergirse en la cultura ferrolana a través de los numerosos espacios expositivos de la ciudad, como el Museo de la Semana Santa, Afundación, Exponav, el Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural, el Museo Naval de Ferrol o el Centro Cultural Torrente Ballester.

Entre los principales atractivos de estos días destaca la IV Fiesta del Marisco, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril en el muelle de Curuxeiras, con música en directo y precios populares; la alfombra floral que elaborarán alfombristas de Ponteareas el domingo 5 en la plaza de Armas; y el V Ciclo de Música Sacra, con conciertos en la Concatedral de San Xiao a cargo del Coro Diapasón (día 5, a las 19:00 horas), el Grupo Vocal Soo Voces (día 11, a las 20:00 h) y los Pequenos Cantores de Esposende (Portugal), que actuarán el día 12 a las 18:00 horas.

También está previsto, el día 31 de marzo, el concierto sacro A mortuis resurgere de Jorge Grundman, en la concatedral de San Xiao.

Del 1 al 4 de abril en la plaza de la Constitución se celebrará la Feria Gallega de Artesanos, que estará abierta de 11:00 a 21:00 horas. Y las vacaciones de Semana Santa finalizarán con la tradicional romería de Chamorro el 6 de abril.

Transporte gratuito en buses

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos a las procesiones y mejorar la movilidad de las personas visitantes, el Concello de Ferrol habilitará un servicio gratuito de buses lanzadera entre A Malata y la plaza de Galicia, con paradas en el muelle de Curuxeiras.

El servicio funcionará en los siguientes horarios: los días 29, 30 y 31 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas; el 1 de abril, de 10:00 a 01:00 horas; los días 2 y 3 de abril, de 10:00 a 02:00 horas; el 4 de abril, de 10:00 a 24:00 horas; y el 5 de abril, de 10:00 a 22:00 horas.

Por su parte, las oficinas de turismo de la plaza de España y del muelle de Curuxeiras abrirán del 28 de marzo al 4 de abril en horario de mañana y tarde: de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas en la plaza de España, y de 08:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas en el muelle de Curuxeiras. El día 5 de abril, ambas oficinas atenderán únicamente en horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas.