Ferrol prevé iniciar los trabajos en Esteiro de "Abrir Ferrol ao mar" tras Semana Santa

El Ayuntamiento de Ferrol ha adjudicado los servicios de coordinación integral, dirección de obra y seguridad de la fase de Esteiro del proyecto "Abrir Ferrol al mar", una actuación que prevé iniciar las primeras obras después de Semana Santa y que busca transformar el frente marítimo de la ciudad.

La Xunta de Gobierno local aprobó este lunes la adjudicación de estos servicios técnicos. El lote 1, correspondiente a la coordinación integral y dirección de obra, fue adjudicado a la empresa Proyfe, S.L. por 90.750 euros, mientras que el lote 2, relativo a la coordinación de seguridad y salud, recayó en Ingeniería y Prevención de Riesgos SL por 14.066,25 euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recordó que las obras de esta fase ya fueron adjudicadas el pasado 16 de febrero por 2.776.917,68 euros y señaló que el objetivo municipal es que las primeras intervenciones comiencen una vez finalizada la Semana Santa.

Un nuevo espacio público frente al mar

El proyecto de la fase de Esteiro busca regenerar el entorno urbano y mejorar la conexión entre la ciudad y la ría, creando un espacio público continuo a lo largo de la fachada marítima y fomentando un modelo de movilidad más sostenible.

Entre las principales actuaciones destaca la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que conectarán la puerta de Navantia con la histórica puerta del astillero de 1857.

Además, se recuperará el espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia, que será restaurada e incorporará paneles informativos en homenaje a los aprendices del astillero.

El proyecto también contempla la reurbanización del entorno del pabellón de Batallones y del vial de acceso al Baluarte, así como la reconfiguración de la intersección entre Taxonera y la calle Españoleto mediante una glorieta destinada a mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas.

Más zonas verdes, iluminación y aparcamientos

La actuación permitirá recuperar la Alameda de Esteiro como gran espacio público de encuentro, con nuevo mobiliario urbano y nuevas plantaciones.

En total, se instalarán 18 bancos de madera, 430 metros lineales de bancos en la alameda, papeleras, 20 aparcabicicletas y el primer punto de recarga para vehículos eléctricos de la ciudad.

También se colocarán 55 nuevas farolas LED de temperatura cálida y se plantarán 56 árboles, principalmente plátanos, para reforzar la continuidad verde del entorno.

En materia de movilidad, se crearán 350 nuevas plazas de aparcamiento, de las que 150 estarán en la vía pública y otras 200 en un aparcamiento disuasorio con pavimento permeable.

Además, la intervención incorporará 10.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y espacios de paseo, compatibles con los aparcamientos disuasorios.

Un proyecto por fases

La actuación forma parte del proyecto global Abrir Ferrol al mar. Actualmente se encuentra en ejecución la fase de Ferrol Vello, Arsenal y A Magdalena, donde ya se han derribado más de 300 metros de muralla.

El Ayuntamiento también ha presentado recientemente el proyecto correspondiente a la fase de Caranza, que se espera que pueda salir a licitación en los próximos días.

Este plan está cofinanciado por la Axencia Galega de Infraestruturas y por la Unión Europea, que respaldan una intervención considerada estratégica para la transformación urbana de Ferrol.

Abierto el plazo de las ayudas destinadas a programas de dinamización económica

El Ayuntamiento de Ferrol abrirá este martes el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a programas de dinamización económica, una convocatoria dotada con 150.000 euros y dirigida a asociaciones de empresarios, comerciantes y operadores de los mercados municipales.

El objetivo de esta línea de subvenciones es impulsar la actividad comercial, hostelera y empresarial de la ciudad, así como fomentar el emprendimiento y la innovación en el tejido económico local.

El programa se articula a través de tres líneas de financiación de 50.000 euros cada una, destinadas a la dinamización de la oferta comercial y hostelera, al fomento del tejido empresarial y a la modernización y promoción de los mercados municipales.

Cada entidad podrá solicitar ayudas para una única línea, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario y 10.000 euros por actividad, cubriendo hasta el 80% del presupuesto subvencionable, y con actuaciones que podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026.