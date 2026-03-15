Sedes, en Narón (A Coruña), celebra el 108º aniversario de la Revuelta Popular de marzo de 1918

Personas de toda la comarca de Ferrolterra se dieron cita este domingo en la parroquia de Sedes para conmemorar el 108.º aniversario de la Revuelta Popular de marzo de 1918. La jornada, organizada por la Comisión Revuelta Popular Marzo 1918, sirvió no solo para honrar la memoria de las mujeres que lideraron el levantamiento contra el acaparamiento de alimentos, sino también para denunciar las amenazas actuales que sufre el sector primario gallego, como el tratado de la Unión Europea con Mercosur.

El acto central tuvo lugar en la emblemática Feira do Trece, lugar donde en 1918, en un día de feria, la Guardia Civil disparó contra la multitud que allí se encontraba desde la casa del alcalde, dejando un trágico saldo de víctimas. Siguiendo la tradición, se realizó una emotiva ofrenda floral en la que se depositó una corona de laureles en el monumento que recuerda a las víctimas.

De forma individual, cada uno de los asistentes participó en el homenaje colocando un clavel en la corona, simbolizando la unión y el respeto de todo un pueblo por su historia. Intervino en representación de las mujeres de la Revuelta Bea Mosquera, concejala del BNG en Narón y miembro de la entidad 'Vai rañala meu'.

De la memoria a la acción: "Mercosur no pasa"

Previamente, el Centro Cívico Social de Sedes acogió una charla en la que intervinieron Olaia Ledo de la Comisión Revuelta Popular y Secundino Fernández, diputado en el Parlamento gallego e ingeniero agroforestal.

Durante su intervención, Olaia Ledo recordó que la revuelta de 1918 fue la semilla de derechos fundamentales, como la igualdad reconocida por las Irmandades da Fala: "Hoy el grito de ‘tenemos hambre’ se transforma en 'soberanía y dignidad'. Los acaparadores de ayer son hoy los grandes intereses detrás de acuerdos como el de Mercosur".

Por su parte, Secundino Fernández desgranó el impacto técnico y económico que este tipo de tratados de libre comercio tendrían sobre las explotaciones agroganaderas gallegas, calificándolos de "ataque directo a la supervivencia de nuestro rural".

La jornada concluyó con un almuerzo popular en el mismo Centro Cívico, donde el ambiente de confraternidad sirvió para poner en común los próximos pasos del movimiento, destacando la reciente creación de la Plataforma Rural Galega.