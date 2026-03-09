El Parlamento europeo admite a trámite la petición sobre la gestión de las Fragas do Eume

La Asociación das Fragas do Eume ha recibido la confirmación oficial del Parlamento europeo sobre la admisión a trámite de la petición presentada para denunciar la situación de este espacio natural, incluido en la Red Natura 2000.

Esta queja ciudadana, registrada electrónicamente el pasado 26 de enero, ha sido remitida a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, órgano encargado de su análisis y tramitación.

Según ha informado la entidad, la admisión supone la apertura formal de un procedimiento de estudio a nivel europeo. La petición alerta sobre presuntas afecciones derivadas de la gestión actual del parque natural y cuestiona si se están respetando tanto los derechos de los propietarios de los terrenos como la normativa comunitaria aplicable a los espacios protegidos.

A partir de ahora, la Comisión de Peticiones evaluará el contenido de la solicitud y podría requerir información a las autoridades competentes o iniciar las actuaciones que considere oportunas en el marco de las competencias de la Unión Europea.

Por su parte, la Asociación das Fragas do Eume ha valorado positivamente este primer paso, que permite que la problemática del enclave natural sea analizada en el ámbito comunitario.

La organización ha asegurado que continuará haciendo un seguimiento del procedimiento y mantendrá informada a la ciudadanía sobre las próximas decisiones que adopte la institución europea.