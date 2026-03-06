El BNG de Narón (A Coruña) exige responsabilidades por una posible intoxicación en un acto educativo

El grupo municipal del BNG de Narón, en A Coruña, ha reclamado al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad subsidiaria tras los casos de gastroenteritis detectados el pasado 3 de marzo en el centro sociocomunitario y de día Manuela Pérez Sequeiros.

La formación nacionalista ha registrado este viernes una moción para su debate en el próximo pleno municipal en la que solicita una auditoría urgente, posibles sanciones y la revisión del contrato con la empresa concesionaria DomusVi.

El BNG explica que en las últimas horas recibió información diversa sobre lo ocurrido y también el comunicado del propio Ayuntamiento en el que aseguraba no ser organizador de un acto celebrado ese día en las instalaciones municipales.

Tras comprobar ese extremo, la formación ha pedido disculpas si alguna de sus declaraciones anteriores pudo llevar a confusión.

No obstante, insiste en que el consistorio sigue teniendo responsabilidades por tratarse de un centro municipal gestionado en concesión.

Según denuncian los nacionalistas, varias personas usuarias del centro de día y participantes en el Club de Debate "Alingua" habrían sufrido episodios de gastroenteritis tras consumir los menús servidos ese día.

La portavoz municipal del BNG, Olaia Ledo, subrayó que el Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de las condiciones sanitarias en estas instalaciones.

"Aunque el Concello no fuese organizador de la actividad, es el responsable último de que se cumplan todas las condiciones de seguridad en un centro municipal", afirmó.

La portavoz añadió además que las quejas sobre el servicio no serían un hecho aislado, ya que asegura que en otras ocasiones también se han trasladado incidencias relacionadas con el funcionamiento del centro.

"Tenemos que decir que estas denuncias nos han llegado otras veces, pero en esta ocasión la situación se agravó por el elevado número de personas afectadas al coincidir con unos almuerzos contratados dentro de una actividad externa", explicó Ledo.

En la moción registrada, el BNG critica además la gestión del gobierno local y lo que considera una falta de transparencia en la comunicación de lo ocurrido.

La formación sostiene que "preocupa gravemente que una vez más el Ayuntamiento intentase ocultar la situación vivida en un centro municipal".

Ante esta situación, el grupo nacionalista plantea que el pleno municipal apruebe una auditoría técnica inmediata para esclarecer los hechos, así como la imposición de sanciones económicas si se confirman irregularidades en el servicio.

También propone la posible rescisión del contrato con la empresa concesionaria si se demuestra la intoxicación alimentaria, la implantación de un nuevo protocolo de seguridad sanitaria y la gestión de indemnizaciones para las personas afectadas.