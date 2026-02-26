Ferrol impulsa la mayor OPE de su historia, con promoción en los bomberos y nuevas plazas en el cuerpo

El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado la mayor Oferta Pública de Empleo de su historia tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos en la Mesa General de Negociación celebrada este miércoles.

En total, serán 97 plazas públicas, de las que 24 corresponden a nuevo ingreso y 73 a promoción interna, en una convocatoria que el Gobierno local define como decisiva para reforzar los servicios municipales y estabilizar la plantilla.

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, presidió la sesión extraordinaria en la que la propuesta salió adelante con los votos favorables de CSIF, CCOO y UGT y la abstención de la CIG.

Uno de los hitos más relevantes será que, por primera vez, se cubrirá íntegramente la Relación de Puestos de Trabajo en el área de Servicios Sociales, un departamento clave en la atención a las personas más vulnerables. Además, el Ayuntamiento incorporará por primera vez una plaza de educador social, ampliando así los recursos destinados a la intervención social.

En materia de seguridad, la oferta contempla un importante refuerzo del cuadro de mandos de la Policía Local, con la creación de una plaza de intendente, una de inspector principal, dos de inspector, cinco oficiales y nueve policías, lo que permitirá mejorar la organización interna del cuerpo.

También el servicio de bomberos experimentará una mejora "histórica". Por primera vez, todos los efectivos tendrán la posibilidad de promocionar de categoría, con el consiguiente aumento retributivo. En promoción interna se ofertan cuatro plazas de cabo y 30 de bombero-conductor, mientras que en nuevo ingreso se convocan seis plazas de bombero-conductor, reforzando la estructura y operatividad del servicio.

La OPE incluye asimismo el fortalecimiento de la oficina técnica con la incorporación de un ingeniero técnico de obras públicas y un arquitecto técnico, así como más personal para la cuadrilla de obras.

En el desglose de las 24 plazas de nuevo ingreso figuran, entre otras, un técnico de administración general, un auxiliar de biblioteca y archivo, un ayudante de la casa de acogida, nueve policías locales, seis bomberos-conductores, dos peones, un educador social y un trabajador social.

Por su parte, las 73 plazas de promoción interna se distribuyen entre mandos de Policía Local, personal de bomberos, un ingeniero informático, 22 administrativos, dos auxiliares administrativos, un oficial conserje, un animador sociocultural, un técnico medio de gestión y dos oficiales de oficio.