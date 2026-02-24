Evacuada al hospital una mujer en Ferrol (A Coruña) tras sufrir un atropello

Una mujer ha tenido que ser evacuada al hospital tras sufrir un atropello en la Avenida de Esteiro de Ferrol durante la tarde de este martes, según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press.

En concreto, fue un particular quien llamó a la Central de Emergencias en torno a las 18:50 horas para alertar de que habían atropellado a una mujer mayor que llevaba un andador a la altura de la facultad de Enfermería.

Según la información recibida en el 112 a través de la Policía Local, el coche estaba aparcado y al moverse golpeó a la mujer dejándola herida, lo que obligó a trasladarla al centro hospitalario de referencia.

Hasta el lugar se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local, bomberos de Ferrol y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.