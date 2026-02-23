Fallece el joven de 19 años herido en el incendio de Recimil, en el centro de Ferrol, el pasado jueves

El joven de 19 años que había resultado herido en el incendio registrado el pasado 19 de febrero en el barrio de Recimil, en Ferrol, ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El fuego se declaró de madrugada en una vivienda situada en la calle Álvarez de Soutomaior, a la altura del número 7, y provocó un total de cuatro heridos, dos de ellos en estado grave, que fueron trasladados al Hospital Arquitecto Marcide.

Según el último parte médico facilitado este 23 de febrero, el joven, identificado por las iniciales D.G.V., ingresó con intoxicación por inhalación de humo y finalmente no pudo superar las lesiones sufridas.

En el mismo incendio resultó herida una mujer de 24 años (J.M.A.N.), que presenta quemaduras de segundo grado con afectación del 5% de la superficie corporal, en manos y pies, además de intoxicación por humo. Permanece ingresada en la Unidad de Quemados y su pronóstico es grave.

Asimismo, un menor de tres años continúa ingresado en la UCI Pediátrica con pronóstico reservado, mientras que el bombero de 49 años evoluciona favorablemente y permanece hospitalizado en planta, después de que se le tuviera que amputar la pierna.

Un incendio con importantes daños

El incendio calcinó por completo una de las habitaciones de la vivienda, aunque el humo afectó a la totalidad del inmueble y también alcanzó al piso colindante.

En el operativo participaron efectivos del 061, Bomberos de Ferrol, Bomberos de Narón, Policía Local de Ferrol y Policía Nacional. Uno de los miembros del equipo de extinción resultó herido de gravedad y tuvo que ser evacuado. Como consecuencia de las lesiones sufridas, fue necesario amputarle una pierna.

Polémica por la falta de efectivos

El suceso ha desatado además un conflicto entre el Concello de Ferrol y el servicio de bomberos, después de que desde el cuerpo de emergencias se denunciase falta de efectivos en el parque ferrolano.

De hecho, durante la intervención fue necesaria la presencia de efectivos del parque de Narón, al no haber personal suficiente en ese momento en Ferrol para hacer frente al operativo.

La situación ha reabierto el debate sobre los recursos disponibles para atender emergencias en la ciudad y las condiciones en las que desempeñan su labor los profesionales del servicio contraincendios.