Propietarios de las Fragas do Eume llevan Europa sus denuncias a la Xunta por "abandono"

La Asociación Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y Desarrollo ha anunciado este viernes en Ferrol la presentación de una petición formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El objetivo de esta iniciativa es denunciar lo que consideran un "incumplimiento sistemático" por parte de la Xunta de Galicia de los preceptos de la Unión Europea respecto a la gestión de la Red Natura y la protección de los derechos de los propietarios privados.

En una rueda de prensa celebrada en el Ateneo Ferrolán, la presidenta de la asociación, Ángeles Pita Balsa, ha denunciado la situación de "indefensión" que padecen los dueños de las tierras tras casi 30 años de limitaciones de uso.

"Queremos que la Unión Europea conozca de primera mano cómo nos va aquí. La Xunta incumple la obligación de darnos audiencia, participación y, sobre todo, de compensarnos por las restricciones impuestas", ha subrayado.

Parcelas descuidadas

Pita Balsa ha recordado que, aunque las Fragas do Eume son un espacio admirado internacionalmente, la mayor parte de su superficie es de titularidad privada.

Según la asociación, existen unas 3.800 hectáreas donde los propietarios sufren una "privación total" de sus derechos, sin poder extraer madera, leña o frutos, actividades que tradicionalmente permitieron la conservación del ecosistema hasta la declaración del parque en 1996.

"Nuestras parcelas están en estado salvaje", ha lamentado la presidenta, quien sostiene que la falta de gestión adecuada ha provocado un deterioro del bosque "impropio de un espacio natural".

En este sentido, ha recordado que la falta de una protección efectiva y la desconexión con los propietarios fueron factores clave en el "feroz incendio" que arrasó parte de las fragas en el año 2012.

Desde la asociación critican que el Plan de Gestión aprobado recientemente es una "copia" del decreto anterior y no aporta soluciones reales ni partidas económicas directas.

"No somos una ONG. Los propietarios no tenemos nada en contra del parque, al contrario, nos sentimos orgullosos de haberlo conservado, pero no podemos ser los únicos paganos", ha afirmado Pita.

La representante de los propietarios ha instado a la Administración autonómica a sentarse a negociar para alcanzar acuerdos que incluyan la rehabilitación del entorno y compensaciones directas por la limitación de usos en las zonas de reserva. "Basta ya de tanto abuso y de ningunear a los propietarios. Si la Xunta no quiere escucharnos, lo hará Europa", ha sentenciado.

Con esta petición ante Bruselas, el colectivo espera que la Comisión Europea obligue a la Xunta a cumplir con las directrices de la Red Natura, que contemplan compensaciones económicas para aquellos propietarios que vean limitadas sus actividades en favor de la conservación ambiental.