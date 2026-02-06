Avanzan en Ferrol las obras del pulmón verde de Catabois-San Pablo y Santa Mariña

Imagen de una de las actuaciones. Concello de Ferrol.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios y Obras, José Tomé, se reunieron esta mañana con la directiva de la AVV San Pablo-Catabois para informar sobre el avance de las obras del nuevo pulmón verde.

El proyecto, que se desarrolla sobre dos parcelas del antiguo polígono de tiro de Catabois, cuenta con una inversión de 462.561,22 euros y un plazo de ejecución de seis meses, aunque los trabajos permanecen temporalmente paralizados debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Rey Varela confía en que el espacio pueda abrir sus puertas este verano, siempre que las intensas lluvias de las últimas semanas lo permitan.

El nuevo pulmón verde, que abarcará 13.387 metros cuadrados, reservará 11.158 para zonas verdes y 2.229 para un parque canino, ejecutado por la Xunta de Galicia.

El espacio ofrecerá sendas peatonales y ciclistas accesibles, áreas de juegos infantiles para niños de 3 a 14 años, zonas de parkour para jóvenes y adultos, y áreas de descanso con bancos accesibles.

Además, se habilitarán 20 plazas de aparcamiento (dos adaptadas), aparcabicicletas, cuatro fuentes y una red de iluminación con 56 farolas, 49 de ellas en sendas y siete en zonas de juegos.

Rey Varela destacó que se plantarán nuevos árboles para crear un gran pulmón verde, que se sumarán a los existentes, y calificó la actuación como el mayor proyecto de transformación urbana llevado a cabo hasta ahora en el barrio de San Pablo.

El alcalde también subrayó la importancia de escuchar a las entidades vecinales para adoptar decisiones que respondan a las necesidades del día a día de los barrios.

El encuentro sirvió además para repasar el Plan de Barrios, que ha permitido el mantenimiento de más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, la plantación de 41 unidades de Cyclamen latinia, la poda de Platanus x hispanica, el desbroce de más de 12.000 metros en el barrio, la limpieza de 120 contenedores y del lavadero de Candocia, así como 16 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la red eléctrica.