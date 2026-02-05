Ferrol y Diputación de A Coruña impulsan la candidatura a Patrimonio Mundial

El Ayuntamiento de Ferrol y la Diputación de A Coruña firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el plan de acción de la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial de la Unesco.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto para avanzar en este objetivo estratégico.

El Ayuntamiento considera estratégico mantener la promoción de la candidatura, tal y como se viene haciendo en los últimos años, al tratarse de un proyecto que requiere un amplio respaldo social

El convenio recoge diversas acciones de difusión y participación ciudadana, entre ellas un plan de medios que incluye una página web oficial y perfiles en las principales redes sociales, así como líneas de regalos institucionales y públicos, dirigidos tanto a niños como a adultos, con el objetivo de acercar la candidatura a toda la ciudadanía.

Otra de las piezas clave del plan de acción es la celebración anual del Festival Ilustrado de Ferrol, que alcanzó el pasado año su quinta edición con actividades gratuitas para todas las edades y con la implicación de la ciudadanía, que sale a las calles caracterizada con vestimenta del siglo XVIII.

El castillo de San Felipe también tendrá un papel protagonista a través del ciclo San Felipe: la ingeniería de la defensa, que permitirá comprender su relevancia histórica, arquitectónica y estratégica. Este programa busca consolidar el enclave como referente turístico y educativo, contribuyendo a la conservación y difusión de su valor patrimonial.

En el marco del acuerdo se desarrolló además la V Semana del Patrimonio Invisible, un proyecto que pone en valor espacios vinculados a la candidatura y que abre al público, mediante visitas guiadas en grupos reducidos, lugares habitualmente cerrados, ofreciendo experiencias culturales singulares.

El convenio incluye asimismo la redacción de un Plan de Turismo Sostenible, adaptado a la candidatura y basado en la cultura, el patrimonio y los productos locales, con el objetivo de garantizar la conservación del entorno y generar oportunidades económicas para la comunidad local.

El conjunto de estas actuaciones supone una inversión total de 100.000 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 20.000 euros y la Diputación los 80.000 restantes.

El regidor ferrolano, José Manuel Rey Varela, avanzó que este año pueden darse pasos importantes ante la Unesco, destacando el patrimonio de la ciudad y el trabajo coordinado entre Ayuntamiento, Diputación y Xunta de Galicia, con el asesoramiento del experto internacional Alfredo Conti.

Un segundo convenio

Además, ambas instituciones firmaron un segundo convenio para cofinanciar el programa cultural municipal, con una aportación total de 62.500 euros, de los que la Diputación asume 50.000 y el Ayuntamiento 12.500.

Este acuerdo permitirá impulsar iniciativas como el Premio Ricardo Carvalho Calero, la transcripción de entrevistas a trabajadores de los astilleros ferrolanos, el festival de homenaje a Castelao y una exposición pictórica de Ricardo Segura Torrella.