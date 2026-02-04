El Ayuntamiento de Ferrol plantará más de 60 nuevos árboles en el parque Pablo Iglesias con el objetivo de potenciar este espacio verde y adaptarlo a las demandas vecinales, tal y como explicó concejal de Servicios, José Tomé López, al presentar la memoria de las actuaciones previstas en este parque inaugurado a comienzos del año 2000.

El edil explicó que algunas de las plantaciones iniciales generaban un efecto de cierre y una sensación de inseguridad, por lo que a lo largo de los años se fueron eliminando ejemplares de Cupressus spp y sustituyéndolos por zonas más abiertas, con césped, flores de pradera y especies que aportan sombra y mayor cromatismo.

Las nuevas actuaciones abarcan la planificación, diseño y gestión de las zonas verdes, así como la corrección de deficiencias en infraestructuras existentes, como el mal estado de canalones de pluviales y de los caminos interiores del parque.

En el apartado de infraestructuras, se repondrán rejas y canalones deteriorados, se mejorarán los caminos del paseo de los Salgueiros y los accesos a los parques infantiles, además de asfaltar el vial paralelo a los centros de formación y crear un nuevo camino pavimentado en la entrada al centro educativo.

Para potenciar la biodiversidad, se sustituirá el bosquete de Populus spp, cuya excesiva densidad provocó levantamientos del pavimento y caídas de ramas. En su lugar, se creará un gran jardín con césped y flores, con la plantación de 28 ejemplares de Quercus robur o Quercus pirenaica y la instalación de mesas accesibles.

Asimismo, se plantarán nuevos árboles en el límite con la zona verde de As Pías para crear un paseo arbolado que aporte sombra en verano.

En las praderas del parque se incorporarán 30 ejemplares arbóreos de distintas especies, mientras que en el entorno de la Avenida de As Pías se plantarán 12 Fraxinus excelsior. Frente a la urbanización de la Fase V de Esteiro se crearán macizos arbustivos y nuevos jardines con césped y flores.

Con el fin de fomentar la biodiversidad, se instalarán cajas nido para aves e insectos, fundamentales para favorecer la polinización y la presencia de fauna en el parque.

El proyecto se completará con nuevo mobiliario urbano, como mesas tipo pícnic accesibles, una fuente bebedero adaptada y otra para mascotas, además de la habilitación de un espacio para la práctica del grafiti en una zona actualmente infrautilizada junto a los centros educativos.