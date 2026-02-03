La Xunta propone al Foro cidadán polo ferrocarril mejoras para la movilidad de Ferrol y su comarca

Reunión entre el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el Foro cidadán polo ferrocarril Xunta de Galicia

Este martes, la Xunta de Galicia con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y representantes del Foro cidadán polo ferrocarril han mantenido una reunión en Santiago para avanzar en las mejoras en el transporte de Ferrol y su comarca.

En la cita, a la que también acudieron la directora general de Movilidad, Judit Fontela, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, Calvo presentó un estudio de 'Propostas de mellora da mobilidade e o transporte ferroviario en Ferrolterra' impulsado por la Xunta ante "la falta de concreción del Estado en relación con las actuaciones previstas en esta área".

En un comunicado, el Gobierno gallego explica que la iniciativa busca "reaccionar a la falta de gestión y planificación por parte del Gobierno central, que se suma a numerosas promesas incumplidas y a unos servicios e información deficientes". Siguiendo con su crítica al Gobierno, la Xunta denuncia que "la comarca de Ferrol sufre un total abandono en materia ferroviaria que contribuye a un uso decreciente por parte de la población y a una baja competitividad para las empresas".

La necesidad de incrementar frecuencias o recuperar la conexión directa con Madrid son algunas de las inquietudes presentadas por el Foro.

Asimismo, en la reunión se expuso la falta de una estación intermodal, con Ferrol es la única ciudad que no cuenta con una ni con obras para su implementación. En este sentido, la Xunta critica que lleva "años esperando la formalización del convenio con el Estado para esta obra en favor de la accesibilidad y de la funcionalidad" en una ciudad a la que tampoco llega la alta velocidad.

Por otra parte, se abordó la modernización de la conexión con Ribadeo y con A Coruña.

El estudio de la Xunta contempla mejoras ferroviarias y el desarrollo de un nodo intermodal que facilite la conexión entre diversos medios de transporte. Así, propone la reordenación y mejoras en la infraestructura para reducir los tiempos de viaje a 45 minutos y mejorar la funcionalidad y seguridad viaria, con una inversión estimada de más de 250 millones de euros.

Esta propuesta fue presentada el año pasado a todos los grupos municipales del Concello de Ferrol. Respecto al Gobierno, la Xunta ha presentado una solicitud de reunión al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Protesta en Ferrol

Horas más tarde, en Ferrol tenía lugar una concentración convocada por la Plataforma pola Defensa do Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca ante la sede de la Xunta.

A ella acudieron Bernardo Fernández Piñeiro, secretario xeral del PSdeG Provincial de A Coruña, y Aitor Bouza, deputado socialista en Parlamento gallego. En un comunicado, el partido socialista reclama que "se adopten medidas de forma inmediata que rematen coa situación totalmente inadmisible e vergoñenta na que se atopa o servizo de transporte público por estrada".

Fernández, también alcalde de Pontedeume, critica que esta situación se ha denunciado por parte de diversos partidos, concellos y ciudadanos "sen que por parte da consellería competente se adopte ningún tipo de medida".

Entre sus críticas denunció falta de autobuses, impuntualidad de los servicios o autobuses "ateigados de persoas con viaxeiros de pé", además de un empeoramiento de las condiciones respecto a los contratos anteriores y falta de coordinación entre los horarios del transporte y los centros educativos o de trabajo.

"Reclamamos da Xunta de Galicia que se poñan xa mans á obra e que rematen con esta situación que é vergoñenta e dende logo que nada ten que ver coa dun país do século XXI", reiteró el secretario xeral del PSdeG provincial.

Por su parte, Bouza exigió al presidente gallego Alfonso Rueda que "garanta unhas condicións de transporte público axeitadas para todos os cidadáns e cidadás" para que la comarca no quede "illada do resto de Galicia".