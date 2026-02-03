Ferrolterra exige crear ya una unidad policial de Prevención y Reacción

La Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol ha acordado una declaración institucional en la que reclama la creación inmediata de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y un refuerzo urgente de los recursos destinados a la seguridad ciudadana en Ferrolterra.

La decisión se adoptó tras una reunión presidida por el presidente del ente supramunicipal, José Manuel Rey Varela, para analizar los problemas de seguridad que afectan a los municipios integrantes, que suman más de 152.000 habitantes.

En el documento, la Mancomunidad traslada su preocupación por el incremento de la criminalidad convencional y de las quejas vecinales relacionadas con el tráfico de drogas, una situación que, según señalan, está generando alarma social en la comarca.

Aunque se valora el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los ayuntamientos consideran imprescindible adoptar medidas urgentes y coordinadas.

La declaración recuerda que Ferrol y Narón ya solicitaron formalmente un aumento de efectivos y medios en sus Juntas Locales de Seguridad celebradas en octubre y noviembre de 2025, sin que hasta el momento se hayan materializado los compromisos adquiridos.

Asimismo, se reclama de manera expresa la implantación inmediata de la UPR, comprometida por la Subdelegación del Gobierno en octubre de 2025 y aún pendiente. Ferrol es, junto con Lugo y Pontevedra, una de las únicas ciudades que no dispone de esta unidad especializada.