Ferrol conmemora la trayectoria de la historiadora Esperanza Piñeiro en el día de su patrón

El Concello de Ferrol celebró este miércoles, 7 de enero, los actos institucionales con motivo de la festividad de San Xiao, patrón de la ciudad, en los que se nombró como ferrolana del año a la catedrática de Historia, Esperanza Piñeiro, y en los que también se renovaron los lazos de hermandad con Lugo.

El acto se celebró en el teatro Jofre, pero la jornada comenzó a primera hora de la mañana con la firma de los homenajeados en el Libro de Oro del Concello de Ferrol; un acto que se ofició en el salón de recepciones del Pazo Municipal, donde el alcalde, José Manuel Rey Varela, y los miembros de la Corporación dieron la bienvenida a las personas reconocidas este año con la insignia de oro y que posteriormente firmaron en el Libro de Oro de la ciudad: el pintor Andrés Gabarres; los fundadores del restaurante O Parrulo, Celestina Martínez y José Martínez; la doctora en Historia, Anabel Bello Platas; y la ferrolana afincada en Washington, Teresa Valcarce. Asimismo, se otorgó una insignia de oro a título póstumo al ingeniero Manuel Luaces.

A continuación, se celebró una eucaristía organizada por la Unidad Pastoral de Ferrol-Centro, presidida por el obispo de la diócesis de Ferrol-Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, en la concatedral de San Xiao, a la que asistieron los representantes municipales de Ferrol y Lugo, autoridades civiles y militares, y los galardonados en esta jornada.

Ceremonia en el teatro Jofre

El teatro Jofre acogió el acto central de la festividad de San Xiao. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, entregaron el galardón a Esperanza Piñeiro.

Un año más, Rey Varela destacó los lazos que unen a la ciudad departamental con Lugo y que sustentan un hermanamiento oficializado en el año 2000, aunque de larga tradición popular.

Asimismo, el alcalde destacó que "estamos ante un tiempo nuevo para Ferrol". La ciudad está en movimiento y, más que nunca, "tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de donde nacimos", apuntó. En ese contexto, recordó los principales hitos conseguidos en 2025, año en el que se consolidó el crecimiento demográfico de la ciudad con la segunda subida consecutiva tras cuatro décadas de pérdida poblacional.

Así, puso en valor 'Abrir Ferrol al mar', que permitió comenzar la demolición de la muralla, dando así respuesta a una demanda ciudadana también de décadas. La Ciudad del Deporte, la urbanización del Sánchez Aguilera, el saneamiento del rural o los Museos de Ferrol y de Ucha son proyectos "sin marcha atrás" que se pusieron en marcha el año pasado y que harán de Ferrol una ciudad aún más atractiva para vivir e invertir.

Durante su intervención, Rey Varela mostró su satisfacción un año más por el refuerzo de los lazos de hermandad que Ferrol mantiene con Lugo, "dos territorios con gran potencial que están llamados a recuperar el norte de Galicia", afirmó

Por su parte, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, destacó que "en Lugo compartimos ese respeto por nuestras raíces, por nuestra historia y por todo aquello que forma parte importante de nuestro patrimonio". Por eso, subrayó, "más allá del respeto y cuidado por nuestro pasado, Ferrol y Lugo estamos unidos por los retos para avanzar en el desarrollo del Norte de Galicia". Según el regidor, "es innegable que compartimos objetivos como la mejora de nuestras comunicaciones, el crecimiento sostenible de nuestras ciudades, el reto demográfico y la continua puesta en valor de nuestros centros históricos".

El acto finaliza con la tradicional degustación de arroz con leche, que también se repartirá esta tarde, a partir de las 17:30 horas, en una carpa instalada en la Plaza de la Constitución.