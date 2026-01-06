Una sartén olvidada al fuego obliga a evacuar a dos personas en Ferrol

Un incendio provocado por una sartén olvidada al fuego ha obligado a evacuar de un edificio a dos personas este martes en Ferrol (A Coruña).

Según han confirmado los bomberos de Ferrol a Europa Press, el fuego generó "mucho humo" por lo que fue necesario evacuar a estas dos personas del domicilio.

En concreto, el 112 Galicia ha relatado que el suceso tuvo lugar en la calle Pardo Bajo en torno a las 15:00 horas y fue un particular quien avisó a la Central de Emergencias, que informó a Urxencias Sanitarias, Bomberos, Policía Local y Nacional.