Los Reyes Magos visitan el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Los Reyes Magos de Oriente visitaron esta mañana el Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde muchos pequeños y profesionales los esperaban expectantes.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en la entrada principal del centro hospitalario por el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage; la directora de Enfermería, Isabel Turnes; y la supervisora de Humanización, Laura Almeida, y estuvieron acompañados por personal de distintas unidades y servicios.

La preparación de la visita estuvo organizada por las supervisoras de enfermería de Pediatría del primer y tercer piso, Carmen Gallego Nuevo y Yolanda Durán Diéguez, respectivamente. Ambas, junto con el personal de las respectivas unidades, facilitaron la visita de Sus Majestades, que repartieron regalos y caramelos entre los niños y niñas ingresados en el hospital, así como entre los hijos de los trabajadores.

Visita de los Reyes Magos al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

La visita al hospital duró alrededor de dos horas, ya que sus Majestades tienen un día cargado de actos y muchos niños y niñas a los que visitar en esta ajetreada jornada. Los trabajadores del centro hospitalario y los pacientes y sus familiares y acompañantes vivieron de esta forma un momento de alegría en el que la ilusión por la magia de la Navidad lo inundó todo.