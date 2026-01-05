Cabalgata de Reyes de Ferrol 2026: Este será el recorrido

Sus Majestades desembarcarán en Curuxeiras a las 16:45 y desde el barrio de Ultramar arrancará la cabalgata a las 18:00 horas, acompañados por guerreras K-pop, Pikachu o Hello Kitty

La magia de los Reyes Magos volverá a llenar las calles de Ferrol este lunes, 5 de enero, con una cabalgata que recorrerá buena parte de la ciudad tras la llegada por mar de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Sus Majestades desembarcarán en el muelle de Curuxeiras alrededor de las 16.45 horas, donde saludarán a los niños y niñas que se acerquen a recibirlos. Posteriormente, serán trasladados hasta el barrio de Ultramar, desde donde arrancará la cabalgata a las 18.00 horas, iniciando así uno de los actos más esperados de la Navidad ferrolana.

Un recorrido por el centro y Ultramar

La comitiva real partirá de la rúa Venezuela y continuará por Colombia, la estrada de Castela, Pontevedra, Cuntis y Roi Xordo, para acceder a la plaza de España. Desde allí seguirá por la rúa María, Arce, Real y Rubalcava, hasta finalizar en la plaza de Armas, donde los Reyes Magos entrarán en el Concello para recibir a los más pequeños.

En total, el desfile contará con una decena de carrozas dedicadas a las culturas del mundo. Tres de ellas estarán ocupadas por los tronos reales, acompañados este año por las guerreras K-pop y por personajes tan populares como Stitch, Pikachu, Vaiana o Hello Kitty. Durante el recorrido se repartirán más de 3.000 kilos de caramelos sin gluten y aptos para personas diabéticas.

Tramo silencioso y medidas de accesibilidad

Como en los dos últimos años, la cabalgata incluirá un tramo silencioso pensado para niños y niñas con trastorno del espectro autista. Este espacio se situará en la rúa Pontevedra, entre la estrada de Castela y el cruce con Cuntis, y continuará por Cuntis y Roi Xordo, donde el desfile avanzará sin música ni luces. Además, en la plaza de España se habilitará una tarima específica para personas con movilidad reducida.

El recorrido completo y otros detalles de la programación navideña pueden consultarse en el mapa digital del Nadal habilitado por el Concello, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda disfrutar de la noche más mágica del año.