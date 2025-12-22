Una persona resulta herida tras dar varias vueltas de campana con su coche en Ferrol

Unos minutos antes de las 20:00 horas de este lunes, una persona resultaba herida tras sufrir un aparatoso accidente en su vehículo. El siniestro se produjo en el barrio de San Juan de Ferrol, en la carretera FE-15, sobre las 19:50 horas.

Según indica el 112, el turismo dio varias vueltas de campana en el momento del accidente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

El siniestro obligó a cortar de manera temporal un carril obstaculizando así la circulación en esa zona.