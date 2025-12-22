Una mirada emocional y contemporánea de Ferrol llega al Museo Centro Gaiás

Momento de la presentación de la muestra de los fotógrafos ferrolanos en el Museo Centro Gaiás.

Una visión diferente sobre Ferrol. Esto es lo que propone la exposición Diálogos, inaugurada este lunes por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en el Museo Centro Gaiás.

La muestra, de los fotoperiodistas ferrolanos José Pardo y Jorge Meis, propone un relato visual sobre Ferrol, ciudad de partida del Camino Inglés. Las imágenes pueden verse en el hall de Tirantes del museo hasta el próximo 18 de enero.

Esta exposición "reafirma el compromiso del Gobierno gallego con la puesta en valor de la fotografía como práctica artística y documental, así como con la acogida de fotógrafos locales que nos acercan una nueva forma de mirar la comunidad", destacó Lorenzo.

Diálogos, comisariada por el artista Eduardo Hermida, ofrece una visión de Ferrol enfocada desde "la convivencia entre dos miradas que conversan entre sí". Ambas son las de los fotógrafos, profundamente vinculados a Ferrol, que construyen un relato visual que tiene como eje central la experiencia personal y el conocimiento del territorio.

La muestra se presenta como una conversación en la que Pardo y Meis comparten escenario con sus respectivas interpretaciones, que dan lugar a "una belleza complementaria" mediante la combinación de gamas de grises con paletas cromáticas expresivas para ofrecer un mapa emocional y contemporáneo de Ferrol.

Meis y Pardo

Jorge Meis es fotógrafo y colaborador del Diario de Ferrol desde 1998. Ha participado en muestras colectivas en Madrid, Gijón, Santiago de Compostela o Chaves (Portugal), entre otras ciudades. Es autor de los libros Sal en la memoria (2020), con textos de Gabriel Aúz, y Ferrol (2021), editado por Bululú.

José Pardo, titulado en Imagen y Sonido, trabaja como fotoperiodista en La Voz de Galicia desde 1993. Compagina su actividad profesional con una amplia producción expositiva y editorial, tanto en proyectos personales como institucionales y culturales. Entre sus libros destacan Jofre (2005), As Meninas de Canido (2010), A Magdalena. Vista por José Pardo (2009) o Tell el-Far’a, arqueoloxía en Palestina (2021).