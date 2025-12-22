Ferrol y Xunta colaboran en la conversión del Centro Torrente Ballester en "museo de referencia"

José López Campos y José Manuel Rey firman el convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello de Ferrol.

El Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia han firmado un acuerdo por el que se comprometen a renovar, restaurar y modernizar el Centro Cultural Torrente Ballester y convertirlo en "un museo de referencia".

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, sellaron este lunes el convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto, que estará dotado con 512.000 euros de inversión.

De esta cantidad, 250.000 euros los aportará la Xunta (10.000 euros en 2025 y 240.000 en 2026), mientras que el Ayuntamiento ferrolano aportará los 262.925 restantes (3.068 euros este año y 259.857 el próximo).

El acuerdo, según informa el Concello, permitirá crear en Ferrol "un museo propio, acorde con su historia, con su identidad cultural y con el talento artístico existente". Las dos administraciones promueven la puesta en marcha de un centro museístico en Ferrol con el objetivo de convertirlo en un referente en la comarca. Para ello será preciso renovar el inmueble que lleva el nombre de uno de los escritores gallegos más reconocidos.

Mejora funcional y de los espacios

El Centro Cultural Torrente Ballester, ubicado en la calle Concepción Arenal, es un edificio que en la actualidad, debido a su estado de conservación, no permite el uso como museo, por lo que la actuación prevista estaría destinada a solucionar las distintas patologías que presenta.

La intervención proyectada se centra en la mejora funcional y de calidad de sus espacios mediante trabajos que tienen que ver con la adecuación de las salas de exposición y de otras áreas interiores, como aseos o almacenes, así como la sustitución de mobiliario por elementos más adecuados para un centro museístico moderno.

A esto habría que sumar la actualización de los sistemas contraincendios y de emergencias, además del cambio en la iluminación y en las instalaciones de ventilación del edificio.