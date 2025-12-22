La expulsión en un partido de fútbol más curiosa de Galicia: por derribar al árbitro en un remate

La última jornada del año en el fútbol gallego tenía guardada una sorpresa a modo de anécdota, que a sus protagonistas no les hará tanta gracia.

En un partido de Primera Futgal, Cedeira y Perlío pugnaban por la victoria. En el saque de un córner, el jugador del Cedeira, Dani Bellas, entra desde fuera del área a rematar un balón en una acción ensayada. El árbitro del partido, Fernando Caruncho, acaba siendo derribado fruto de ese remate.

Lo que podía tornarse como una anécdota más, acabó con la decisión más rigurosa posible, pero basada en la regla 12: la expulsión. El colegiado tardó unos segundos en reaccionar y acabó mostrando la tarjeta roja directa al exjugador del UD Somozas de 3ª RFEF entre otros conjuntos.

El acta del partido, a la que ha tenido acceso Quincemil, relata el hecho como "En el minuto 57, el jugador (10) Bellas Pérez, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: Derribarme con un empujón por la espalda con uso de fuerza excesiva con el balón en juego".

La polémica está servida y el debate, abierto. ¿Es de expulsión, es un lance del juego, o es una acción que se zanja con un abrazo y una anécdota a recordar en la mesa en navidad? Cada parte tiene su versión, aunque el reglamento sostiene la decisión arbitral.