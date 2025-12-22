Esperanza Piñeiro será nombrada Ferrolana del año 2025 el próximo 7 de enero

El próximo 7 de enero, Esperanza Piñeiro de San Miguel será nombrada Ferrolana del año 2025 en un acto en el teatro Jofre. El pleno del Concello aprobó por unanimidad esta distinción y las insignias de oro en una sesión celebrada este mismo lunes.

Piñeiro será reconocida por su destacada trayectoria investigadora y su compromiso con la conservación y divulgación de la historia de Ferrol y su comarca. Especializada en la historia ferrolana, Piñeiro fue una de las figuras implicadas en la creación del Museo de Ferrol y participa en el Foro cidadán polo ferrocarril.

También es directora de la revista Ferrol Análisis y ha publicado numerosas piezas dedicadas a personas ilustres y cuestiones sociales e históricas de la ciudad, "converténdose nunha referencia intelectual e académica imprescindible da memoria ferrolá", recoge el Concello en un comunicado.

Insignias de San Xiao

Entre las personas y colectivos distinguidos con las insignias de San Xiao está Manuel Luaces, a quien se le concede a título póstumo por su trabajo como ingeniero de Astano e impulsor del campus industrial de Ferrol, además de fomentar la colaboración entre la UDC y el tejido empresarial y por su compromiso con el deporte local.

También se homenajeará al artista Andrés Gabarres, premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; Celestina Martínez y José Martínez del restaurante O Parrulo, abierto en 1968; Anabel Bello Platas, doctora en Historia e investigadora sobre Ferrol y su contorna y Teresa Valcarce, ferrolana afincada en Washington destacada por ser promotora cultural e histórica entre España y Estados Unidos.

Cambios en la tarifa del taxi

Otros asuntos tratados por el pleno municipal abordaron cambios en la tarifa del taxi para el próximo año. Así, coger un taxi durante el día en Ferrol pasará a costar 20 céntimos más en la bajada de bandera. En vehículos de más de cinco plazas se cobrará un suplemento de 2,40 euros cuando se ocupen más de cuatro plazas, excepto sillas de ruedas, sillitas de niños, muletas y perros guía.

Además, el pleno aprobó la participación en el plan provincial de Cooperación Pos+Adicional 2026 para financiar gastos sociales extraordinarios relativos al personal técnico o administrativo.

La previsión de gasto, indica el Concello, es de 67.380 euros de los que la Deputación aportará 64.877,84 y el Concello 2.502,26 euros.