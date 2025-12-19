Ferrol inicia la histórica demolición de la muralla para abrir la ciudad al mar

Ferrol vivió este viernes una jornada histórica con el inicio de la demolición de la muralla que separaba la ciudad del mar y del Arsenal, dentro del proyecto Abrir Ferrol ao Mar, la mayor actuación de transformación urbana impulsada en la urbe naval en las últimas décadas.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y contó con la presencia del alcalde, José Manuel Rey Varela, así como de destacadas autoridades civiles y militares.

Tras las intervenciones institucionales, una retroexcavadora comenzó a derribar el muro, un gesto cargado de simbolismo que fue seguido con gran expectación por numerosos vecinos y vecinas que se congregaron en las inmediaciones para presenciar un momento largamente esperado por la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde afirmó que "hoy se hace realidad el sueño de toda una ciudad", subrayando que "por fin derribamos muros y abrimos Ferrol al mar".

Rey Varela destacó que el derribo es el emblema de la gran transformación urbana que se está llevando a cabo, una transformación que, aseguró, "cambiará por completo la forma en la que entendemos, vemos y vivimos Ferrol".

El regidor puso en valor que con esta actuación se completa la simbiosis histórica entre la ciudad y la Armada, una relación que forma parte del ADN de Ferrol.

En este sentido, explicó que el trabajo del Ayuntamiento de Ferrol ha permitido convertir lo que era la parte trasera de la ciudad en su nuevo atractivo principal, transformando una avenida hasta ahora cerrada y sombría en un espacio abierto, luminoso y pensado para pasear, hacer deporte y disfrutar del patrimonio histórico.

Rey Varela recordó que la eliminación de este muro era una demanda ciudadana de décadas, por lo que calificó el inicio de la demolición como "un gran logro colectivo", en el que los ferrolanos y ferrolanas son los verdaderos protagonistas. La expectación generada fue máxima y el inicio de los trabajos se vivió como un acontecimiento histórico compartido.

Rey Varela junto a Alfonso Rueda y Margarita Robles. Concello de Ferrol.

Bajo el lema Historia escrita en ferrolano, el alcalde repasó el largo y no siempre sencillo camino hasta llegar a este momento.

Recordó que el primer paso decisivo se dio en el verano de 2023, con la solicitud elevada al Cuartel General de la Armada, a la que siguieron reuniones institucionales, visitas oficiales y un intenso trabajo de diálogo entre Ferrol y Madrid. En este recorrido agradeció de forma expresa la implicación del Rey Felipe VI, del Jefe del Estado Mayor de la Armada, de los almirantes implicados y del conjunto de instituciones que hicieron posible el proyecto.

El alcalde extendió su agradecimiento a la Xunta de Galicia, que apoyó la iniciativa desde el primer momento y la respaldó con un esfuerzo inversor clave, así como a la ministra de Defensa, por entender y atender las demandas de la ciudadanía ferrolana.

También destacó el trabajo del equipo de gobierno municipal, con una mención especial a la concejalía de Urbanismo.

En su discurso, Rey Varela aseguró que Ferrol se convierte hoy en ejemplo para todo el país, demostrando que la colaboración entre administraciones es posible cuando el objetivo es mejorar la vida de la ciudadanía.

Subrayó que "acabó mirar hacia atrás" y proclamó con rotundidad que "hoy comienza un nuevo tiempo para Ferrol".

Este hito dará paso a las siguientes fases del proyecto, que transformarán barrios como A Magdalena, Esteiro y Caranza, tras el cambio ya experimentado en Ferrol Vello.

El alcalde destacó además el alcance global de la actuación, que permitirá renovar por completo la fachada marítima de la ciudad, incorporando un carril bici y una senda verde y azul de más de diez kilómetros.