Ferrol estrena un mapa digital para no perderse la Navidad en la ciudad

El Ayuntamiento de Ferrol ha puesto en marcha un mapa interactivo de la Navidad que reúne en un único espacio toda la información útil para disfrutar de estas fechas en la ciudad.

La herramienta, de fácil manejo, está pensada tanto para vecinos como para visitantes.

El mapa, disponible en gallego, castellano e inglés, permite consultar los recorridos de las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos, localizar los rincones con mayor encanto navideño y conocer los itinerarios del city tren, uno de los atractivos más populares durante estas fiestas.

Además, la plataforma incorpora un enlace directo al programa completo de la agenda de Navidad, facilitando el acceso a todas las actividades culturales, lúdicas y familiares previstas en Ferrol.