El rural de Ferrol enciende la Navidad

Encendido de luces este jueves en el local social de Marmancón de Ferrol. Concello de Ferrol

La Navidad ha llegado al rural de Ferrol. Este jueves ha tenido lugar la fiesta del encendido de luces desde el local social de Marmancón, en una cita festiva que contó con música en directo.

Con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el encendido se completó con la actuación del grupo Agarimo de Catabois y una visita de Papá Noel que empezó a recoger ya las cartas de niños y niñas.

Con este encendido, Ferrol cuenta para esta Navidad con 400 arcadas, 60 árboles decorados y 225 motivos en plazas. A todo ello se suman un centenar de luces del Concello, para crear un ambiente festivo y navideño en todos los barrios ferrolanos.