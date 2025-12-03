Ferrol crece en población por segundo año consecutivo y deja atrás años de involución

Ferrol continúa su senda de crecimiento poblacional. Según el Censo Anual de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad departamental alcanza en 2025 un total de 64.903 habitantes, lo que supone 545 vecinos más que en 2024 y consolida el segundo año consecutivo de incremento demográfico.

Este aumento confirma la tendencia alcista iniciada en 2024, cuando la población de Ferrol pasó de 64.005 habitantes en 2023 a 64.358, rompiendo así el declive que arrastraba la ciudad durante las últimas décadas.

El crecimiento refleja la transformación de Ferrol en una urbe que ofrece oportunidades de asentamiento y un entorno favorable para la iniciativa empresarial, factores que contribuyen a reforzar su desarrollo y atraer a nuevos residentes.

Ferrol, a pesar de sus dificultades de conexión por tren que incluso ayer fueron protagonistas de la sesión del Senado, sigue atrayendo industria gracias a su disposición de suelo industrial, tanto en la propia ciudad como en la comarca, además de la consolidación del sector de la construcción naval.