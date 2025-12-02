Excarcelada una persona tras una colisión frontal entre dos vehículos en Narón (A Coruña)

Una persona tuvo que ser excarcelada tras una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio coruñés de Narón, concretamente en la parroquia de O Val.

El suceso se produjo sobre las 14:20 horas de este martes y hasta el punto acudió la Guardia Civil, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-06 y los efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón, según informa Europa Press.

El equipo de rescate tuvo que aplicar una maniobra de extracción por el maletero para sacar al herido de forma segura. Para ello, tuvieron que retirar los asientos del interior del vehículo para crear el espacio suficiente.

En el accidente se vieron implicados dos vehículos y el resto de ocupantes, tres personas en uno de los automóviles y dos en el otro, fueron atendidos en el lugar del siniestro por el personal sanitario del 061.