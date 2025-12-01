La plaza Rosalía de Castro de Ferrol se convertirá en un espacio accesible e intergeneracional

Recreación de la renovación de la plaza Rosalía de Castro de Ferrol. Concello de Ferrol

La plaza Rosalía de Castro de Ferrol se reformará con un presupuesto de 831.383,32 euros para convertirla en un espacio accesible e intergeneracional. La intervención permitirá dotar la plaza de una zona infantil, un parque de calistenia y zonas de ocio.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado la adjudicación de las obras a Prace, Servicios y Obras S.A., que presentó una oferta de 114.000 euros menos de lo licitado.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, afirmó que esta intervención permitirá "dignificar un espazo clave do barrio" cumpliendo así una "demanda histórica dos veciños de San Xoán, que levaban anos reclamando unha praza pública para o encontro, o ocio e a convivencia entre xeracións".

Cómo será la renovación de la plaza Rosalía de Castro

La reforma de la plaza abarcará más de 2.300 metros cuadrados de superficie, además de los pasos de peatones de acceso desde las calles circundantes. La intención es que se puede garantizar la accesibilidad desde todas las calles. También se creará un espacio con zona de juegos infantiles en la zona norte, sustituyendo al actual, y se dejará un espacio libre y cuidado para favorecer las conexiones entre los vecinos del barrio a la vez que se refuerza la circulación peatonal.

De esta forma, se eliminarán barreras arquitectónicas y se modificará la cota, permitiendo un tránsito fluido entre la plaza y el resto de calles de los alrededores. Para ello se utilizarán pavimentos continuos y se construirán pendientes suaves del 2% y conexiones en todos los puntos de la plaza. También se rediseñarán los recorridos peatonales con distintos tipos de pavimento, como granito silvestre o baldosas de hormigón, para estructurar y hacer más fácil la circulación.

Asimismo, habrá un nuevo parque de calistenia y la escultura de Rosalía de Castro se recolocará para darle más relevancia y dejar el centro de la plaza para usos colectivos.

En las zonas verdes se mejorarán las redes y se instalará una nueva iluminación y badenes.

Todas estas obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses y arrancarán el próximo mes de enero. De esta forma, los vecinos de Ferrol podrán disfrutar de una plaza de Rosalía de Castro renovada en otoño del 2026.