Ferrol lleva al Senado la reivindicación ferroviaria tras la movilización masiva de este domingo

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), anunció este lunes que interpelará este martes, 2 de diciembre, al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, para exigir un servicio ferroviario "para el siglo XXI para Ferrol y el norte de Galicia".

La acción se produce inmediatamente después de la multitudinaria manifestación convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, que, según el regidor, reunió a unas 10.000 personas, según los datos de la Policía Local, cifra que otras fuentes suben hasta los 30.000.

Rey Varela, tal y como recoge Europa Press, agradeció al Foro por dar voz a un "clamor" ciudadano, asegurando que la defensa del tren no es de ningún partido, sino que "es de todos". El alcalde enfatizó que su responsabilidad es defender los intereses de Ferrol "gobierne quien gobierne en Madrid".

La interpelación del alcalde en la Cámara Alta busca el cumplimiento íntegro de la declaración institucional y unánime aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol, los ayuntamientos de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y del Parlamento de Galicia.

Rey Varela insistió en que "no valen las palabras ni los compromisos diferentes" a los ya acordados, y rechazó que se intente desviar la atención con "nuevas partidas presupuestarias que vienen existiendo desde hace muchos años".