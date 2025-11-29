Ferrolterra se moviliza para exigir un tren de proximidad y moderno

La comarca de Ferrolterra se prepara para defender sus derechos en materia ferroviaria con la manifestación prevista para mañana a las 12:00 horas, con salida desde la estación de tren de Ferrol.

En vísperas del acto, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a través de un bando en el que alerta sobre la histórica marginación de Ferrolterra, Eume y Ortegal en las inversiones ferroviarias y reclama un servicio "puntual y eficiente que conecte nuestra comarca con el resto de Galicia y España".

El colectivo organizador de la movilización ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema "Vén con nós", que incluye un vídeo en el que personalidades del ámbito cultural y social exponen los problemas actuales del tren en la zona y animan a la participación.

La convocatoria cuenta con el respaldo de cerca de cincuenta partidos, asociaciones y colectivos sociales.

El objetivo de la manifestación es visibilizar la necesidad de una infraestructura ferroviaria que garantice la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de Ferrolterra, una comarca históricamente relegada en los grandes proyectos de transporte y que reclama ahora un compromiso claro de las administraciones.