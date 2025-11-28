Ferrol enciende las luces de Navidad con Álvaro Carreras

Ferrol ya ha dado la bienvenida a la Navidad. La ciudad ha encendido sus luces junto al futbolista Álvaro Carreras, ferrolano y jugador del Real Madrid CF. En un acto ante los vecinos de Ferrol en la plaza de Armas, el futbolista fue el encargado de pulsar el botón que encendió el gran árbol de 20 metros y todo el alumbrado navideño.

"Hoxe é un día moi especial para min porque, como sabedes, Ferrol é a miña casa”, declaró el futbolista que acaba de regresar a España tras una experiencia en el extranjero.

El ferrolano recordó su infancia en la ciudad, donde vivió sus "primeiros soños. Como moitos de vós, din as miñas primeiras patadas ao balón nas rúas e nos campos de fútbol nos que tamén o facedes vós". Carreras inició la cuenta atrás que acabó con la iluminación de todas las luces de Ferrol.

Previamente, el alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que "encher esta praza para o acendido comeza a ser unha tradición e hoxe contamos cun invitado de excepción para premer o botón". También tuvo unas palabras para el futbolista, a quien definió como un ejemplo "do lonxe que se pode chegar desde a nosa gran cidade e como ferroláns, énchenos de satisfacción que leves con orgullo o nome de Ferrol por todo o mundo e, agora, desde o Real Madrid".

Sobre las fiestas, Rey Varela invtó a "desfrutar da familia e dos amigos e tamén da nosa cidade, que estará máis bonita que nunca, nun ano no que recuperamos a ilusión, porque Ferrol medra e así o amosa esta praza ateigada de veciños e veciñas".

Antes del encendido, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen y el dj y locutor Juan Sobrino estuvieron animando el ambiente.

Con el encendido, Ferrol ya tiene activadas todas sus luces navideñas, entre las que están un techo luminoso de 820 girnaldas microled de 4 metros en la plaza de Amboaxe junto a un tren 3D de 8 metros de largo y un corredor de bolas luminosas en el Cantón.

Este año, las zonas de Catabois y Castela, además de la plaza del Inferniño y los barrios de Caranza, Esteiro y Ferrol Vello cuentan con más elementos navideños. En total son 400 arcadas, 60 árboles y 225 motivos en plazas y un centenar de arcadas y motivos propiedad del Concello.