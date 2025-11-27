Ferrol avanza en las obras para abrir la ciudad al mar: estos son los cortes de tráfico

Las obras del proyecto Abrir Ferrol ao Mar continúan avanzando. Esta semana, las actuaciones se concentrarán en la calle del Espíritu Santo, obligando a hacer modificaciones en el tráfico.

Así, según informa el Concello, a partir de este viernes entre las 08:00 y las 18:00 horas, uno de los carriles de esta calle, a la altura del antiguo CIM Ferrol Cuartel de Instrucción de Marinería, permanecerá cortado. El otro se mantendrá abierto para permitir la circulación.

La zona cortada corresponde a un trecho de vallado que se retirará dentro del proyecto Abrir Ferrol ao Mar, sumando un área de seguridad.

El tráfico en la zona será regulado por semáforos, mientras que a lo largo del fin de semana no habrá restricciones.