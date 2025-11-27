Ofrecido por:
Ferrol avanza en las obras para abrir la ciudad al mar: estos son los cortes de tráfico
Las afecciones a la circulación se concentrarán en la calle del Espíritu Santo
Las obras del proyecto Abrir Ferrol ao Mar continúan avanzando. Esta semana, las actuaciones se concentrarán en la calle del Espíritu Santo, obligando a hacer modificaciones en el tráfico.
Así, según informa el Concello, a partir de este viernes entre las 08:00 y las 18:00 horas, uno de los carriles de esta calle, a la altura del antiguo CIM Ferrol Cuartel de Instrucción de Marinería, permanecerá cortado. El otro se mantendrá abierto para permitir la circulación.
La zona cortada corresponde a un trecho de vallado que se retirará dentro del proyecto Abrir Ferrol ao Mar, sumando un área de seguridad.
El tráfico en la zona será regulado por semáforos, mientras que a lo largo del fin de semana no habrá restricciones.