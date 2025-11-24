Álvaro Carreras encenderá las luces de Navidad de Ferrol este viernes

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció que el futbolista ferrolano Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid CF, será el encargado de encender las luces de Navidad de la ciudad este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en la plaza de Armas, protagonizando así uno de los actos más esperados de la temporada.

La ceremonia se centrará en el tradicional encendido del árbol de Navidad de 20 metros de altura, dando inicio a las celebraciones navideñas en Ferrol.

El alcalde subrayó la importancia de la participación de Carreras, formado en el Galicia de Caranza y en el Racing de Ferrol, como ejemplo para la juventud local.

"Estamos muy contentos de que Álvaro pueda estar este día tan especial y agradecemos su presencia siendo consciente de su agenda como jugador de Primera División. Deseamos que la plaza de Armas se llene de gente para recibirle", declaró Rey Varela.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la animación del locutor de Cadena 100 Juan Sobrino, mientras que a las 19:30 el futbolista firmará en el Libro de Oro de la ciudad.

Media hora después procederá al encendido del árbol, que compartirá protagonismo con otros elementos de iluminación distribuidos por Ferrol, como el techo luminoso formado por 820 guirnaldas microled, el tren en 3D de ocho metros de largo y el corredor de bolas luminosas de más de tres metros de altura.

Este año, el Concello de Ferrol ha incrementado la dotación de elementos decorativos en comparación con temporadas anteriores, extendiendo el alumbrado no solo al centro de la ciudad, sino también a los barrios de Caranza, Esteiro y Ferrol Vello, así como a la zona rural.

En total, Ferrol contará con 400 arcadas, 60 árboles decorados y 225 motivos en plazas, a los que se suman más de 100 elementos de propiedad municipal, reforzando el ambiente navideño en toda la ciudad.

El alumbrado rural se encenderá el jueves 4 de diciembre en las inmediaciones del local de la AVV de Marmancón, con la actuación musical del grupo Agarimo de Catabois.

Media hora después, Papá Noel recogerá las cartas de los niños, llevando la magia de la Navidad a las familias de esta zona.

La decoración permanecerá activa hasta el 8 de enero, fecha a partir de la cual se iniciará el desmontaje, que deberá completarse en un plazo máximo de cuatro semanas.