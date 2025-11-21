Interceptan en Fene (A Coruña) a un conductor ya sancionado que circulaba sin carnet

Un conductor ha sido denunciado por octava vez por circular sin permiso. La Guardia Civil interceptó al hombre, de 44 años, en Fene al constatar que conducía un coche después de perder la vigencia de su carnet de conducir.

En la última ocasión, la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña emitió una resolución que cancelaba su permiso. El conductor ya ha pasado a disposición judicial tras haber sido detectado por el Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo (UDR) del Destacamento de Tráfico de Ferrol en la carretera VG-1.2 (PK 0,00).

Los agentes también formularon una denuncia administrativa contra el conductor por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en situación irregular

La Guardia Civil recuerda que circular sin un permiso reglamentario constituye un delito contra la seguridad vial. Las penas por ello pueden incluir prisión de 3 a 6 meses, multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

La reiteración del delito, como fue el caso de este conductor, puede implicar sanciones más graves al aumentar el riesgo de accidentes. Para perseguir estos delitos, el Instituto Armado reforzará los controles en vías comarcales.