El BNG defenderá en el Congreso la construcción de la Rolda Oeste de Fene (A Coruña)

El BNG presentará en el Congreso el próximo martes, 25 de noviembre, en la Comisión de Seguridad Vial, la propuesta para la construcción de la llamada Rolda Oeste en el ayuntamiento de Fene (A Coruña).

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa que recoge Europa Press, para lograr la aprobación de la propuesta, el diputado del BNG, Néstor Rego, buscará el apoyo del resto de fuerzas políticas para reclamar al Gobierno la elaboración de un estudio informativo sobre el proyecto.

La proposición no de ley del Bloque recoge que está prevista en el Plan Xeral de Ordenación de Fene y en el Plan de Carreteras de Galicia una nueva vía de conexión entre el Polígono Industrial de Vilar do Colo, en el Rego da Moa, y la entrada principal de Navantia Fene, que es conocida como Rolda Oeste.

Por ello, el nacionalista ha instado al Ministerio de Transportes a coordinar el proyecto con el ayuntamiento y la Xunta para garantizar su "integración territorial y la compatibilidad ambiental y urbanística".

En paralelo, la organización nacionalista también propone que se desarrollen actuaciones de humanización e integración en la trama urbana de la travesía de la N-651.

"Paradas de bus garantizadas"

Por otra parte, el diputado nacionalista defiende que el Bloque ha logrado que el Gobierno central mantenga la totalidad de las paradas de autobús que pretendía eliminar en Galicia.

Así, durante su visita a Allariz este viernes, Rego ha señalado que las 22 paradas en ayuntamientos gallegos se mantendrán gracias a las modificaciones introducidas por el Bloque en la Ley de Movilidad Sostenible.

El BNG también ha indicado que si la Xunta asume las paradas, estas "no supondrán ningún gasto" porque de ello se encargará el Estado.