Narón refuerza la coordinación policial con un nuevo protocolo entre Policía Local y Nacional

Narón acogió este lunes la Xunta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa Marián Ferreiro junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

En la reunión participaron representantes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y evaluar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana, especialmente en la prevención del tráfico de drogas.

En el encuentro, al que también asistieron el concejal de Seguridad José Oreona y representantes de PP, BNG y PSOE, se aprobó el Protocolo de Coordinación Operativa entre Policía Local y Policía Nacional, que formaliza procedimientos ya consolidados y busca fortalecer la cooperación diaria para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía.

La alcaldesa subrayó que "en Narón mantenemos una coordinación intensa y constante entre Policía Local y Policía Nacional, con reuniones semanales que permiten actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo".

Por su parte, Abalde destacó que "el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad es fundamental para atender las necesidades del vecindario", poniendo en valor la colaboración que ya se desarrolla en el municipio.

Erradicar el chabolismo y apoyar al colectivo gitano

Otro de los puntos abordados fue la situación del asentamiento de Freixeiro, donde el ayuntamiento trabaja junto a Cáritas Mondoñedo-Ferrol para avanzar en la desocupación del campamento, declarado inhabilitable.

En las últimas semanas se realizaron limpiezas, desbroces y retirada de enseres, además de apercibimientos a entidades que depositaban material sin autorización, con el fin de evitar riesgos y frenar la degradación del entorno.

El ayuntamiento ha solicitado también a la Consellería de Política Social e Igualdade una subvención de 127.465 euros para programas de inclusión social 2025-2027 dirigidos a personas sin hogar.

Supeditado a esta ayuda, se inició un proceso de licitación para contratar apoyo técnico al programa, que se desarrollará en coordinación con el equipo multidisciplinar del Servicio Sociocomunitario municipal.

Cuando se active, se constituirá una comisión interdepartamental junto a entidades sociales para coordinar actuaciones. Ferreiro recordó que la lucha contra el narcotráfico es competencia del Ministerio del Interior, y que el ayuntamiento continuará colaborando con las fuerzas de seguridad del Estado.

Compromiso social y apoyo a entidades del territorio

La regidora puso en valor el trabajo municipal en inclusión sociolaboral, salud, educación y acción social en colaboración con Acción Familiar Ferrol (AFA) y la continuidad del convenio con Asfredo, desde donde se desarrollan programas de acompañamiento y formación para personas con problemas de drogodependencias.

Ferreiro concluyó que "la seguridad ciudadana y el bienestar del vecindario son prioridades para el Ayuntamiento de Narón, y estas acciones reflejan nuestro compromiso de trabajar de forma coordinada con todas las administraciones y entidades sociales para proteger y apoyar a la ciudadanía".