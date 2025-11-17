Ferrol abre mañana la inscripción para que 80 niños participen en la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Ferrol abrirá mañana martes 18 de noviembre el plazo de inscripción para que 80 niños y niñas puedan participar en la Cabalgata de los Reyes Magos, un proceso en el que al menos ocho plazas estarán reservadas para menores con diversidad funcional o movilidad reducida.

La inscripción deberá realizarse mediante un formulario disponible en la web municipal y en el Registro del Ayuntamiento.

Las solicitudes deberán presentarse entre las 09:00 y las 14:00 horas, ya sea a través de la sede electrónica o de manera presencial en el Registro General. El Ayuntamiento advierte de que no se tramitarán las inscritas fuera de ese horario.

Solo podrán participar niños de entre 6 y 12 años, que serán distribuidos en las diferentes carrozas y acompañados en todo momento por dos monitores.

Cada participante recibirá una pulsera identificativa con su nombre, el teléfono de contacto de sus tutores legales y posibles indicaciones médicas.

El vestuario y caracterización correrán a cargo de cada familia, debiendo adaptarse a la temática de la carroza asignada. La empresa organizadora contactará directamente con los tutores para indicar los detalles.

La selección se realizará por estricto orden de inscripción, con preferencia para los menores empadronados en Ferrol.

En caso de quedar plazas libres, se adjudicarán a solicitantes de fuera del municipio siguiendo los mismos criterios de registro y hora de presentación.