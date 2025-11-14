As Pontes (A Coruña) más cerca de contar con una casa de acompañamiento a mayores

As Pontes (A Coruña) contará con la primera Casa de Acompañamiento a las Personas Mayores (CAM) de la provincia. Este viernes, el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, firmaron el convenio definitivo para la cesión de los terrenos del antiguo colegio Pardo Bazán sobre los que se construirá el edificio.

Se trata del primer centro del nuevo modelo residencial que la Diputación prevé implantar también en Rianxo y Ordes. La firma del convenio marca un paso decisivo para hacer realidad un proyecto pionero en Galicia, concebido para ofrecer una atención más humana, cercana, comunitaria y centrada en la persona.

Durante el acto, Valentín González Formoso destacó que "gracias a la colaboración entre administraciones, por fin se hace realidad un proyecto socialmente muy demandado. La Casa de Acompañamiento permitirá que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual, evitando situaciones de desarraigo y aislamiento, y será la primera piedra de un nuevo modelo de atención que queremos extender por la provincia".

El presidente subrayó además el impacto económico y social de la iniciativa, que supondrá la creación directa de 70 empleos y una inversión de la Diputación de A Coruña superior a los 30 millones de euros durante los próximos 30 años.

Cesión de los terrenos e inversión de 6 millones en la obra

El convenio establece la cesión por parte del Concello de As Pontes de los terrenos del antiguo colegio Pardo Bazán, así como la financiación municipal del derribo del inmueble existente. La Diputación, por su parte, asumirá la construcción completa de la nueva residencia con una inversión de 6 millones de euros, con el objetivo de iniciar las obras en el año 2026.

La CAM de As Pontes será la primera de las tres previstas en el nuevo modelo público de acompañamiento a los mayores. Se trata de un proyecto basado en el llamado modelo de quinta generación, inspirado en experiencias avanzadas del norte de Europa y concebido como alternativa al sistema tradicional, marcado por la masificación, la despersonalización y los elevados costes para las familias.

Con 59 plazas distribuidas en cuatro unidades de convivencia, la futura residencia de As Pontes contará con habitaciones amplias, salones luminosos, cocinas propias, espacios abiertos, acceso directo al exterior e incluso decoración personalizada. Incorporará además jardines terapéuticos, zonas de encuentro familiar y la posibilidad de convivir con mascotas. El objetivo es crear un ambiente doméstico, más próximo al hogar que a un centro asistencial tradicional, con espacios pensados para favorecer la autonomía y el bienestar emocional de las personas mayores.

Tecnología asistencial avanzada

La nueva CAM integrará tecnología asistencial avanzada, como sensores de presencia y confort ambiental, sistemas de prevención de caídas, dispositivos de localización inteligente, monitores biométricos o servicios de telemedicina. Además, el modelo apuesta por centros abiertos a la comunidad, en los que se fomenten actividades intergeneracionales y se integren servicios y espacios compartidos con el entorno, reforzando así la vida social y la participación vecinal.

La firma del convenio consolida la hoja de ruta de la Diputación de A Coruña para transformar el modelo residencial y avanzar hacia unos servicios sociales más humanos, cercanos y centrados en la persona. La CAM de As Pontes será la primera en entrar en funcionamiento, seguida por los futuros centros de Ordes y Rianxo, completando una red provincial totalmente innovadora y pionera en Galicia.