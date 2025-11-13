Ferrol abre el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes Magos

Imagen de archivo de la cabalgata. Concello de Ferrol.

El Ayuntamiento de Ferrol abrirá el próximo martes 18 de noviembre el plazo de inscripción para que niños y niñas puedan participar en la Cabalgata de Reyes Magos, uno de los eventos más esperados de las fiestas navideñas.

En total se ofertan 80 plazas, con un mínimo de ocho reservadas para menores con diversidad funcional o movilidad reducida.

Las familias interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción disponible en la web del Ayuntamiento o en el Registro General del pazo municipal, y presentarlo presencialmente o a través de la sede electrónica entre las 09:00 y las 14:00 horas. No se admitirán solicitudes fuera de este horario.

Podrán participar niños y niñas de entre seis y doce años, que serán distribuidos en las diferentes carrozas.

Cada grupo contará con dos monitores de acompañamiento durante todo el recorrido, garantizando así la seguridad y el bienestar de los pequeños.

Cada participante recibirá una pulsera identificativa con su nombre, teléfono de contacto de los tutores legales y, en caso necesario, indicaciones médicas.

El vestuario y la caracterización correrán a cargo de las familias, debiendo adaptarse a la temática de la carroza asignada.

La selección se realizará por estricto orden de inscripción hasta cubrir todas las plazas.

Tendrán prioridad los menores empadronados en Ferrol, aunque si no se completan las vacantes, se abrirá la participación a niños de otros municipios siguiendo los mismos criterios de registro y hora de presentación.