Investigado en Ferrol un conductor por circular a 214 km/h en un tramo limitado a 90

Imagen de un control de velocidad de la Guardia Civil. Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera AC-862, donde efectivos del Destacamento de Tráfico realizaban un control de velocidad cuando el cinemómetro registró el exceso de velocidad del turismo.

Los agentes no lograron interceptar el vehículo en ese momento debido a su elevada velocidad, motivo por el que las diligencias fueron remitidas al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico de Galicia.

Tras varias gestiones, el GIAT consiguió identificar al conductor que se encontraba a los mandos.

Una vez conocida su identidad, la Guardia Civil procedió a investigarlo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tal y como recoge el artículo 379 del Código Penal.

La norma contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años.