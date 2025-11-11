Calendario laboral de Ferrol y su área 2026: días festivos y puentes

Panorámica de Ferrol en la zona de A Malata

Se ha dado a conocer el calendario laboral de la población gallega tras la publicación de los festivos en Galicia para 2026 en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Como cada año, además de los nueve festivos nacionales, se le conceden dos días locales a cada ayuntamiento y tres a las comunidades autónomas.

Así, se concluye el calendario de festivos y puentes en Ferrol y sus alrededores de la siguiente manera: todo ferrolano y ferrolana podrá disfrutar de un total de 14 festivos a lo largo del año para organizar y planificar sus vacaciones de 2026.

Festivos locales en Ferrol

Ferrol mantiene sus festivos locales respecto al 2025. Por lo tanto, el Ayuntamiento celebrará la festividad de San Xiao y Nuestra Señora de Chamorro.

Festividad de San Xiao : 7 de enero, miércoles

: 7 de enero, miércoles Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 6 de abril, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia disfrutará de tres festivos autonómicos. Por su parte, las entidades locales escogen dos, mientras que los nacionales suman 9. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 2 de abril, jueves

: 2 de abril, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los puentes de Ferrol en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ferrol en el año 2026.

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes + San Xiao : el 6 y 7 de enero caen en martes y miércoles

: el 6 y 7 de enero caen en martes y miércoles Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

: el 19 de marzo cae a jueves Puente de Semana Santa y lunes de Pascua : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de Ferrolterra en 2026

Estos son los festivos en 2026 de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Ferrol: