Calendario laboral de Ferrol y su área 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de la ciudad de Ferrol en el año 2026
Se ha dado a conocer el calendario laboral de la población gallega tras la publicación de los festivos en Galicia para 2026 en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Como cada año, además de los nueve festivos nacionales, se le conceden dos días locales a cada ayuntamiento y tres a las comunidades autónomas.
Así, se concluye el calendario de festivos y puentes en Ferrol y sus alrededores de la siguiente manera: todo ferrolano y ferrolana podrá disfrutar de un total de 14 festivos a lo largo del año para organizar y planificar sus vacaciones de 2026.
Festivos locales en Ferrol
Ferrol mantiene sus festivos locales respecto al 2025. Por lo tanto, el Ayuntamiento celebrará la festividad de San Xiao y Nuestra Señora de Chamorro.
- Festividad de San Xiao: 7 de enero, miércoles
- Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 6 de abril, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia disfrutará de tres festivos autonómicos. Por su parte, las entidades locales escogen dos, mientras que los nacionales suman 9. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 2 de abril, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los puentes de Ferrol en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ferrol en el año 2026.
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes + San Xiao: el 6 y 7 de enero caen en martes y miércoles
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa y lunes de Pascua: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de Ferrolterra en 2026
Estos son los festivos en 2026 de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Ferrol:
- Ares: 18 de febrero, Miércoles de Ceniza; 26 de mayo, Voto de Chanteiro
- As Somozas: 24 de julio, fiesta local das Somozas; 27 de julio, fiesta local das Somozas
- Cedeira: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, día da Xira
- Fene: 18 de febrero, Miércoles de Ceniza; 6 de agosto, San Salvador
- Moeche: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de abril, San Xurxo
- Mugardos: 7 de enero, fiesta de Mugardos; 26 de mayo, Voto de Chanteiro
- Narón: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de noviembre, día de Narón
- Neda: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, fiesta local de Neda
- San Sadurniño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 2 de julio, festividad tradicional de Santa Isabel
- Valdoviño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, día de San Mamede