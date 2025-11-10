Ferrol pone en marcha la reforma integral del Centro Cultural Carvalho Calero

El Ayuntamiento de Ferrol avanza en la modernización de sus espacios culturales con la adjudicación de la reforma integral del Centro Cultural Carvalho Calero, una obra valorada en 502.684 euros y adjudicada a la empresa Novavial SL tras concurrir diez propuestas.

El plazo de ejecución será de cinco meses, con el objetivo de entregar un equipamiento adaptado a las necesidades actuales de los vecinos.

El proyecto no solo renovará las instalaciones interiores, sino que aspira a reforzar el papel del edificio como espacio de encuentro, participación y actividad cultural.

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de acabados en paramentos y techos, la mejora de accesos, la reforma completa de los aseos, incluyendo la adecuación del baño para personas con movilidad reducida según los estándares actuales, y la instalación de equipamiento adicional de higiene.

La intervención también contempla la sustitución del pavimento en las zonas de tránsito de la primera planta por un revestimiento vinílico homogéneo, similar al que se colocará en los aseos. Además, se completará la renovación de zócalos y alféizares, la mejora de parte de los solados, la reparación del videoportero y la colocación de nuevas luminarias en sustitución de las dañadas.